

آلاء خليفة



دعا نائب رئيس المؤتمر الدولي الأول للتربية العلمية مساعد العميد لشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب الأساتذة والأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي والأكاديمي وأصحاب الاختصاص إلى حضور فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتربية العلمية لكلية التربية الأساسية، الذي سيقام على مدى يومي 9 و10 الجاري في فندق راديسون بلو، بعنوان «التنمية التعليمية المستدامة في ظل رؤية الكويت 2035» تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وحضور الراعي الأكاديمي مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ونواب المدير العام، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأكاديميين من داخل الكويت وخارجها.



وقال د.الغصاب في تصريح صحافي إن المؤتمر الدولي الأول للتربية العلمية انطلاقة نحو ترسيخ أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم، وتنشئة جيل من الشباب واع بأهمية تحقيق الاستدامة في جميع المجالات «التعليمية والصحية والاقتصادية»، والوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية تحقيقا لأهداف التنمية التعليمية المستدامة و«رؤية الكويت 2035».



وأضاف د.الغصاب أن المؤتمر يهدف إلى النهوض بالتعليم لأعلى مستويات الجودة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، والارتقاء بمخرجات كلية التربية الأساسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تقييم مستوى البيئة التربوية والتعليمية وبيان التحديات التي تواجهها وطرق حلها، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب دول الجوار في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آلية العمل المشترك بين وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومركز تطوير التعليم، وتقديم توصيات لتحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة ووضعها بين يدي صناع القرار.



وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين سيتخلله أربع جلسات علمية وورشتي عمل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبدأ جلسته الأولى بعنوان «أزمة التعليم والتنمية المستدامة» برئاسة عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي والمتحدثون هم د.حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني السعي إلى التعليم الشمولي نموذج كلية التربية بجامعة قطر، د.معصومة المطوع تجربة كلية البحرين للمعلمين في تحقيق التنمية المستدامة في التعليم، ود.أشرف الشيحي أنماط التعليم العالي الحديثة «التعليم عن بعد الجامعة الإلكترونية التعليم المفتوح الجامعة الافتراضية»، ود.شيخة سيف الشامسي نماذج من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنمية المستدامة في التعليم.



وأضاف أن الجلسة الثانية سيترأسها د.عبدالله الغصاب تحت عنوان «مستقبل التعليم والتنمية المستدامة»، ويشارك فيه د.سلطان الديحاني للحديث حول تفعيل البحث العلمي وبرامج خدمة المجتمع لأغراض التنمية المستدامة في مؤسسة التعليم، ود.عمار العجمي للحديث عن المواءمة بين برامج التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل بالكويت، ود.رامي الحديثي للحديث عن أهمية التعليم لصالح ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ود.محمد المغربي للحديث الاتجاهات والمتغيرات المعاصرة في مجال ربط التعليم بالتنمية المستدامة.



وذكر الغصاب أن المؤتمر يشارك فيه أساتذة وأكاديميون من أصحاب القرار السيادي والتنفيذي في دولهم بوجود أساتذة من 12 دولة لديهم جامعات تعد من أفضل الجامعات في مؤشرات جودة التصنيف التعليم العالي، وبعضها يحتل المركز 200 عالميا، من أجل أخذ المعلومات والبيانات والتجارب المهمة منهم وذلك بمشاركة أكاديميين كويتيين.



واختتم بأن المؤتمر يعد فرصة للأكاديميين والباحثين والممارسين للالتقاء والتفاعل مع المشاركين المحليين والدوليين وتمكينهم من تبادل المعلومات والبيانات حول آخر التطورات المستجدات في التنمية وتطبيقاتها في جميع المجالات.