يعقوب العوضي



تختتم اليوم منافسات بطولة كأس اتحاد كرة اليد، حيث يلتقي فريقا الكويت وبرقان في الـ7:00 مساء في المباراة النهائية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي ستجمع كاظمة مع القادسية في الـ5:00 مساء على نفس الصالة. وكان برقان قد تأهل الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاظمة 34-33 في اللقاء الذي جمعهما في الدور قبل نهائي مساء أول من أمس.

وقدم رئيس النادي أنور زيد العتيبي 500 دينار لكل لاعب بعد الفوز وتحقيق الإنجاز التاريخي، كما فاز لاعب برقان فواز الشمري بجائزة رجل المباراة (جائزة المرحوم محمد زيد العتيبي). ويملك برقان جهازا فنيا ذي خبرة عالية في البطولات المحلية بقيادة المدرب سعيد حجازي الذي سبق له تدريب الفحيحيل، والصليبخات والكويت وحقق معهم عدة انجازات. ويسعى لتكرار انجازه اليوم مع برقان عبر خطف لقب الكأس من حامل لقبه الكويت رغم صعوبة المهمة.