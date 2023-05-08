أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة العدل أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية كلفت فريق عمل من إدارة التسجيل العقاري لإنجاز الأعمال الخاصة بمشروع المطلاع، ومن مهام هذا الفريق استخراج الشهادات الإلكترونية للمواطنـيــن المستحـقــين للقسائم المخصصة لمشروع المطلاع لاستكمال آلية تسليم أذونات البناء للمشروع، وذلك من خلال الربط الآلي بين وزارة العدل و«السكنية».



وأكدت وزارة العدل أنها حريصة على توفير كل الخدمات العقارية اللازمة لخدمة المواطنين والتعاون مع مؤسسات الدولة للقيام بمشاريعها.