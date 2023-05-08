

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره بعنوان «أسواق السندات والصكوك الخليجية للربع الأول من عام 2023»، وكشف التقرير عن أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 28.3 مليار دولار خلال الربع الاول من عام 2023، بتراجع نسبته 22.1% على أساس سنوي، مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 36.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية 62 إصدارا خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 76 إصدارا خلال الفترة في العام الماضي.



وتصدرت المملكة العربية السعودية إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول من عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 75.4% من الإجمالي. وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19.9%، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دولار، وقطر في المركز الثالث بنسبة 3.2%، بقيمة إجمالية بلغت 0.9 مليار دولار، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية الأولية خلال الفترة. فيما لم تصدر البحرين وعمان أي إصدار خلال الربع الأول من العام. ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك ما نسبته 60.2% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال الربع الأول من العام، بقيمة بلغت 17.0 مليار دولار وبانخفاض نسبته 21.2% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 11.3 مليار دولار خلال الفترة، بتراجع نسبته 23.5% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال الفترة بنسبة 167.7% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 23.0 مليار دولار ممثلة 81.4% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك، كما انخفضت إصدارات الصكوك على أساس سنوي بنسبة 81.1% لتبلغ 5.2 مليارات دولار خلال الفترة، مقارنة بإجمالي بلغ 27.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.



وتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال الفترة، بقيمة بلغت 11.5 مليار دولار، ممثلة 40.7% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليارات دولار مثلت 38.6% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.



وهيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من عشر إلى ثلاثين سنة على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار دولار مثلت نسبة 47.8% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين مثلت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 25.5% من إجمالي قيمة الإصدارات، بقيمة بلغت 7.2 مليارات دولار.



وتراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول من عام 2023 ما بين 4 ملايين دولار و3.5 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 22.0 مليار دولار أميركي، ما يمثل 78% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية. وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الفترة، بقيمة إجمالية بلغت 25.6 مليار دولار مثلت نسبة 90.4% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 1.1 مليار دولار مثلت 3.9% من إجمالي قيمة الإصدارات.