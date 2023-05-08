افتتح مدير مستشفى الجهراء د.أحمد خاجة ثلاث عيادات جديدة تابعة لقسم الأمراض الجلدية، حيث دخلت الخدمة للمرة الأولى خلال الفترة المسائية تيسيرا على المراجعين في محافظة الجهراء. وقال خاجة: يسعدنا أن نشهد هذا الافتتاح والذي يضاف إلى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن فتح العيادات خلال الفترة المسائية سيسهم في التسهيل على المراجعين.



من جانبه، لفت رئيس قسم الأمراض الجلدية د.محمد العتيبي إلى أن الخطوة الأولى تمت بتدشين 3 عيادات خلال الفترة المسائية تضاف إلى العيادة الصباحية والتي تعمل طوال أوقات الدوام الرسمي، وتستقبل عددا كبيرا من الحالات المحولة والمراجعات الدورية والطارئة. وأضاف العتيبي أن مواعيد مراجعة العيادات تكون عن طريق التحويل الطبي من «الرعاية الأولية»، مشيرا إلى أنه باستطاعة المريض الحصول على موعد مراجعة للعيادة ما بين 5 و7 أيام كمراجع جديد، وتستثنى من ذلك الحالات الخاصة بذوي الإعاقة والطارئة التي تحتاج إلى تدخل فوري.



وبين أن القسم يعالج جميع الأمراض الجلدية والتناسلية من خلال العيادات المتنوعة والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين، وهناك عدد من الاستشاريين الزوار ضمن برنامج وزارة الصحة تتم الاستفادة من خبراتهم في معاينة بعض الحالات الصعبة والنادرة وإيجاد العلاج المناسب لها.