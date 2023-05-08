برنامج «Bankee» يؤسس لرؤية مستقبلية جديدة تزيد فاعلية مبادرات نشر الثقافة المالية

نثق أنه سيمثل ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا الهادفة لنشر الثقافة المالية وتطوير التعليم

يقدم نموذجاً يحتذى في مدى أهمية تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني

لمسنا النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج وحجم التفاعل الذي يحظى به من كل المشاركين





يواصل بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، متابعة المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee»، الذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة. وفي هذا الإطار، نظم البنك زيارة للمدرسة العالمية الأميركية بحولي، في إطار جولات الإدارة التنفيذية لمتابعة تطبيق البرنامج في المدارس.



وقد شارك نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت سليمان المرزوق في الزيارة، إلى جانب الموجه الأول بالإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية عذراء العراك، بالإضافة إلى مراقب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في «نزاهة» ياسمين الشرهان، والمالك ومديرة إدارة المدرسة نورة الغانم، والمدير العام لمؤسسة كرييتف كونفيدنس سمية الجاسم.



اطلع المشاركون في الزيارة على كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankos» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم، حيث زاروا الفصول الدراسية ومرافق المدرسة التي تتضمن أنشطة البرنامج من اجل الاطلاع على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل المدارس.



كما ناقش المشاركون في الزيارة الطلبة والقائمين على تطبيق البرنامج واستمعوا إلى العديد من الآراء والمقترحات التي تساهم في إثراء البرنامج وكال تفاصيل تطبيقه في المدرسة بشكل يومي.



وعلى هامش الزيارة، قال سليمان المرزوق: يترسخ لدينا من خلال زياراتنا التفقدية للمدارس التي تطبق Bankee مدى النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج في مرحلته التجريبية وحجم التفاعل الذي يحظى به من كل المشاركين على صعيد الطلاب والأسر والمعلمين والقائمين على البرنامج والانعكاس الإيجابي لذلك الزخم على سلوكيات الطلبة ومدى إدراكهم المفاهيم المالية الأساسية.



وأضاف: نركز على توجيه جهود بنك الكويت الوطني الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية لتعزيز جهود الحكومة وبنك الكويت المركزي في نشر الثقافة المالية وإثراء الشمول المالي في ظل إدراكنا الراسخ لأهمية الدور الحيوي لنشر المعرفة المالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



وأكمل المرزوق قائلا: يجمع Bankee بين ركيزتين أساسيتين في استراتيجيتنا الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق باستهدافنا نشر الثقافة المالية وتعزيز جهود الشمول المالي إلى جانب تركيزنا على دعم جهود تطوير العملية التعليمية، ونحن على ثقة من دفع البرنامج لتلك الجهود بشكل قوي ومؤثر خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن البرنامج يقدم نموذجا يحتذى في التزام مؤسسات القطاع الخاص بمسؤوليتها تجاه المجتمع، كما أنه يعكس مدى أهمية تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني بما يعزز من فرص نجاح تلك المبادرات المهمة.



وأشار إلى أن كل المؤشرات وما يشهده Bankee من نجاحات تؤكد أن البرنامج سيمثل علامة فارقة في سجل البنك الحافل بمجال المسؤولية الاجتماعية، وكذلك على صعيد جهود تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية في الكويت لما يؤسس له من رؤية جديدة ومتكاملة لإثراء تلك الجهود.



واختتم المرزوق حديثه قائلا: نؤمن في «الوطني» بأن الكوادر البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستقبلي مستدام، ومن هنا ينطلق اهتمامنا الكبير بدعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير قدرات النشء والشباب الكويتي الذي دائما ما تفوق استجابته توقعاتنا.



وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق بالتعاون مع وزارة التربية و«نزاهة» برنامج «Bankee» في مدارس مختارة بالكويت، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وبخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.



ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



وتستمر المرحلة التجريبية لبرنامج Bankee طوال العام الدراسي 2022 /2023 بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات للذكور والإناث بينهم 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وتهدف إلى تقييم إعدادات تطبيق البرنامج من خلال إشراك المعلمين والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم.