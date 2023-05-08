سلطان العبدان - بدر السهيل



تجري العديد من الكتل السياسية مشاورات للتنسيق حول مرشحيها في الدوائر الخمس. وفي هذا الإطار، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن العديد من الكتل تحاول التنسيق فيما بينها لجهة التصويت لمرشحيها بحسب المواءمة المطلوبة في الدوائر وفقا للتكتل العددي الذي يرجح كفتهم، استنادا إلى تأثير الكم العددي ومدى استفادة كل تكتل من الآخر حسب التوزيع المناطقي. وأمس، تقدم 24 مرشحا بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس 2023، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام الثلاثة الاولى من فتح باب الترشيح 85 مرشحا في جميع الدوائر، منهم 84 مرشحا من الذكور، فيما ترشحت سيدة واحدة. وتقدم أمس 5 مرشحين في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 13 مرشحا، و5 مرشحين في الدائرة الثانية، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 22 مرشحا من بينهم مرشحة، و4 مرشحين في «الثالثة» ليصبح الإجمالي 10، ومرشحان اثنان في الدائرة الرابعة ليصبح الإجمالي 15، وتقدم 8 مرشحين في الدائرة الخامسة ليصبح إجمالي عدد المرشحين 25.

مبارك العرو حمد العليانب هاني شمس حمد المدلج













