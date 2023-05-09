حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية في السفارة الكندية، وذلك بحضور السفيرة الكندية في الكويت عليا مواني، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر السفارة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي السفارة. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري طارق العريان ان مشاركة المعهد بالعيادة المتنقلة تأتي إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام في الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا، لافتا أن العيادة المتنقلة حافلة حديثة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالإضافة للعديد غيرها.



وبين العريان أن الفريق الطبي المشارك قدم استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت عن النواحي الصحية المتفرقة، كما تم خلال اليوم التوعوي توزيع مطويات وكتيبات حول موضوعات حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع والوقاية من السكري وجرعات الأنسولين وغيرها.



وذكر أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به من خلال الحملات التوعوية.