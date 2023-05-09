أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على استعدادات البلدية لانتخابات مجلس الأمة.



وتضمن القرار التالي: تشكيل اللجنة العليا في البلدية للقيام باتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة برئاسة م.أحمد المنفوحي وعضوية كل من:



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاعي حولي والأحمدي.



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاعي العاصمة والجهراء.



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاعي الفروانية ومبارك الكبير.



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية.



٭ مدير فرع بلدية العاصمة.



٭ مدير فرع بلدية حولي.



٭ مدير فرع بلدية الجهراء.



٭ مدير فرع بلدية الفروانية.



٭ مدير فرع بلدية مبارك الكبير.



٭ مدير إدارة العلاقات العامة.



٭ رشيد البدر - رئيس فريق الطوارئ المركزي.



٭ يوسف الفجي - المنسق العام مع وزارة الداخلية.



٭ دعيج الشمري - إدارة التنسيق.



وتختص اللجنة بـ:



٭ اتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات المتعلقة باستعدادات البلدية للانتخابات.



٭ التنسيق بين البلدية وكافة الجهات المعنية وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته والقوانين والنظم المقررة بهذا الشأن.



٭ متابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات والمقرات الانتخابية للانتخابات في ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 ولوائح البلدية بشأن الإعلانات والمقرات الانتخابية.



٭ الوقوف على احتياجات البلدية اللازمة لأداء دورها المنوط بها في تلك الانتخابات واتخاذ ما يلزم بشأنها.



٭ التنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ووسائل الإعلام بشأن خطة البلدية واستعدادها لإنجاز المهام المنوطة بها.



٭ متابعة أعمال النظافة بجميع مواقع المدارس المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.



المادة الثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو خارج الدوام الرسمي بدعوة من رئيس اللجنة ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



المادة الرابعة: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم معلومات أو بيانات أو مستندات تساعد اللجنة في إنجاز مهامها، كما لها الحق في تشكيل فرق عمل ولجان فرعية مساندة في المحافظات المختصة منبثقة عنها متى اقتضت حاجة العمل.