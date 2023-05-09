مفرح الشمري - [email protected]

عندما يحمل الفنان بداخله رسالة ويريد ان يوصلها لمن حوله أو لجمهوره حتى ينبههم بمخاطر بعض الاشياء التي تكون نتائجها صادمة وفيها تغيير لمجرى حياتهم، هنا لابد ان نحترم هذا الفنان وما يقدمه على شاشة التلفزيون او على خشبة المسرح. والمتابع للساحة الفنية يجد ان الفنان القدير عبدالعزيز المسلم من الفنانين الذي تجد في اعمالهم رسالة هادفة في التلفزيون والمسرح، وهذا ما يؤكده «بو عبدالله» في مسرحيته الاخيرة «السحر الأسود»، من خلال جرأته في تقديم هذا العمل على خشبة المسرح بأسلوب احترافي وعالمي، لتحذير الناس من اعمال السحر والمشعوذين «مخربي البيوت ومفرقي الازواج ومدعي الاصلاح»! في حوارنا مع الفنان القدير عبدالعزيز المسلم سنتعرف على سبب اختياره لكتابة هذه المسرحية التي كانت بمواصفات عالمية وردود الافعال تجاهها، لأنها تتحدث عن أخطر انواع السحر وهو «السحر الاسود».. فإلى التفاصيل:

بوعبدالله، ما سبب لجوئك لكتابة مسرحية تدور أحداثها حول «السحر»؟



٭ الذي دفعني خطورة السحر على المجتمع، سواء كان سحرا حقيقيا يصيبهم او ايهاما بالدجل والشعوذة، فكل الطرق قد تزعزع إيمان الفرد في الله، والسحر الأسود اشد انواع السحر، حيث يفرق المرء عن زوجه، ولن يفلح الساحر حيث أتى، احداث المسرحية واقعية، لذلك الجمهور تعاطف مع مصداقية القصة التي قمت بتأليفها وشارك معي بإعداد الفكرة الروائي المشهور سعيد الميع، وقد شاهد بحياته الكثير من القصص الحقيقية وصاغ كلمات الاغاني المؤثرة الشاعر سامي العلي. والقرب من واقع الناس والمجهول الذي يشغل بالهم والتصدي له، يشعر الجمهور بحب المسرحية والتعاطف مع شخوصها وتشجيع ابطالها حتى النهاية، ولن تسمع انفاسا في الصالة من شدة الاندماج بأحداث المسرحية رغم ان المسرح يسع 1200 متفرج.



شلون كانت ردود افعال الجمهور تجاه ما قدمته؟



٭ من اول اعلان نزل للجمهور الكريم، جمهورنا الوفي لثقته الكبيرة بنا بحمد الله اشترى معظم التذاكر المطروحة، وبعدها بأيام كانت صالات العرض معظمها «سولد آوت»، بحمد الله، الاسبوع الاول اكثر من 21 الف متفرج من الكويت ودول الخليج حضروا المسرحية بحمد الله، وكانت ردة فعل الجمهور بعد مشاهدة مسرحية «السحر الأسود» ان اتفق الجميع على ان العرض غير عادي، واطلقوا عليه عرضا عالميا بتعليقاتهم بالسوشيال ميديا، والدليل ان المسرحية كانت «ترند» بمعظم عروضها بالتواصل الاجتماعي، وذلك لحب الجمهور للعمل، واعتقد ان العمل سبب له صدمة، لأنهم لم يتوقعوا القصة والابداع والتناغم في جميع عناصر العرض، خصوصا الشيء الجديد على مسرحنا الكويتي وهو الخدع البصرية والمؤثرات البصرية والسمعية، ومرحلة ما قبل العرض المسرحي عند دخول الجمهور واستقبال الفنانين للجمهور بأدوار «السحرة»، والحمد لله ان ردة الفعل انتقلت من الكويت الى عواصم دول الخليج عن جودة المسرحية وكمية الابداع والتقنيات الجديدة فيها.



بوعبدالله، تقول ان الجمهور وصف المسرحية بالعرض العالمي، فما ملامح ومعايير المسرح العالمي التي وظفتها في مسرحية «السحر الأسود» كمخرج؟



٭ اولا، الصورة الذهنية التي يفهمها الجميع من غير لغة، لغة الصورة والصوت، المسرح صور كاللوحات العالمية متوازنة وجميلة ومؤثرة، وساهم مهندس الديكور د.فهد المذن بتحقيق رؤيتي كمؤلف ومخرج للمسرحية، وايضا الازياء المسرحية الفخمة والمذهلة للمصممة صمود عبدالعزيز المسلم والاكسسورات المتحركة والخدع البصرية التي تم تصميمها بناء على طلبنا، وتجانس الألوان والمؤثرات البصرية «كالنار» واهتزاز حوائط البيت، وظهور اجسام غريبة على الديكورات، وتجسيد امتداد السحر على حوائط البيت وتحرك غصون الاشجار والتفافها على جدران البيت، جميع هذه الصور تؤكد الحالة النفسية التي يمر بها ابطال المسرحية.



ثانيا، نص المسرحية واخراجها لا يعتمد على الحوار فقط، وانما على تناغم جميع عناصر العرض، والجميل في الأمر أن اي مشاهد اجنبي يحضر مسرحية «السحر الأسود» سيفهم القصة ويتأثر بها من دون حاجه لفهم اللغة العربية، وتحقيق هذه المعايير ليست بهذه السهولة، نحتاج جهدا ذهنيا كبيرا وفريق عمل متناغما واموالا والاهم توفيق من الله.



ثالثا، يشارك بالمسرحية العديد من الجنسيات العربية والاجنبية، وفي مسرحية «السحر الأسود» من بين المشاركين العديد من الجنسيات العربية والغربية، من افريقيا يشارك معنا قروب من تنزانيا، ومن بريطانيا السيد اندروا وفريق عمله، ومن تايلند مدربة الطيران أعلى المسرح، ومن هولندا مدرب التوازن على الطيران فوق الجمهور، ومن الفلبين قروب استعراض بجانب قروب السلام للتعبير الحركي، ومن مصر مسرح الاوبرا مشغل الصوت، اما الخدع البصرية فهي من تصميم المخرج عبدالعزيز المسلم، ومعظمها تمت صناعتها بسرية خصيصا لمسرحية «السحر الأسود»، ولا اخفي عليكم بعض الخدع لم تنجح معنا، ولخطورتها تم الغاؤها على الرغم انها كبدتنا مصاريف كثيرة.



رابعا، انتاج المسرحية وفق معايير عالية الجودة ويكون للمسرحية دليل تشغيل عالمي مكتوب كما هو معمول بمعظم دول العالم.



خامسا، النجوم لهم العديد من المواهب يمثلون ويغنون ويؤدون المعارك على الارض وايضا وهم محلقون بأعلى المسرح واجسامهم رياضية ولهم قدرات خاصة، وما يخافون بالكواليس من الرعب اللي نقدمه، ويستمرون معنا لمدة عام وعامين.



بصراحة بوعبدالله التقنيات التكنولوجية جديدة في مسرحية «السحر الأسود»، فهل كانت كلفة الانتاج ضخمة؟



٭ نعم، بالتأكيد كلفة مسرحية «السحر الأسود» تتجاوز ميزانية 3 مسرحيات من المسرح المحلي، وتنفيذ هذا النوع من المسرحيات يحتاج تدريبات وتجهيزات طوال العام، وبروفات مو أقل من 3 أشهر قبل العرض، كذلك الاغاني تحتاج اوركسترا عالمية لعزف موسيقى الاغاني التي عزفت نوتها في بعض دول اوروبا الشرقية، وكذلك تفصيل الازياء وعلاقتها بالخدع وتفصيل خشبة المسرح بشكل دائري وبقطر 6 أمتار والتي تدور بعدة سرعات وعدة اتجاهات تم تصنيعها بالخارج وشحنها بحرا وعمل فتحات سرية بالخشية ومصاعد كهربائية، وكذلك الشاشات الخلفية عالية الجودة بدقة الوضوح، بالاضافة إلى انه تم تصنيع وشراء نظام الطيران الخاص بمسرحية «السحر الأسود» والتدريب عليه، والكثير من التقنيات التي لا نود الافصاح عنها باعتبارها سرا من اسرار صناعة مسرح الرعب للمخرج عبدالعزيز المسلم.



بوعبدالله كلفة انتاج كبيرة من خلال الكلام اللي قلته وهذه مغامرة؟



٭ بحمد الله الجمهور يقدر، ومهما كانت الكلفة عالية فالجمهور يستحق افضل ما لدينا، والاقبال الكبير يغطي التكاليف العالية ويحقق ارباحا ممتازة بحمد الله، وما توفيقنا الا بالله.



هل هناك نية لتقديم عروض السحر الاسود في دول خليجية؟



٭ نعم، فبعد النجاح الذي تم تحقيقه في الكويت، تم ترشيحها لعرض في دولة قطر الشقيقة على مسرح عبدالعزيز ناصر خلال الاسابيع القادمة، وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن فعاليات هيئة الترفيه ان شاء الله.





