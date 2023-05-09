

بيروت - بولين فاضل



نشرت الفنانة دوللي شاهين من خلال حسابها الخاص في «إنستغرام» صورة لها من كواليس أغنيتها «الحاجة داعيالك» وعلقت عليها برسالة غامضة حول الناس الغيورين والمتضايقين منها، وقالت: «وبحب الناس الرايقة أما العالم المتضايقة والمنفسنين، ربنا يصبرهم على ما ابتلاهم»، لتتلقى العديد من تعليقات متابعيها الذين تساءلوا فيها عن الأشخاص الذين تقصدهم في رسالتها، وهل هناك خلافات بينها وبين أحد في الوسط الفني؟!



وكانت دوللي قد حلت ضيفة على برنامج «القاهرة اليوم»، ونفت التصريحات التي أدلت بها ميس حمدان حول ترشيحها لبطولة فيلم «ويغا» أمام هاني سلامة، قبل أن تأخذ دوللي الدور منها، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، خاصة أن خالد يوسف كان يرغب في أن تقدم هذا الدور فنانة لبنانية.