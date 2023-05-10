يعقوب العوضي



توج نادي الكويت بطلا لكأس الاتحاد المحلي لكرة اليد بتغلبه على نظيره برقان بنتيجة 31-23 ليضيف إلى خزينته اللقب العاشر على التوالي والـ 13 في تاريخه، كما فاز بجائزة المرحوم محمد العتيبي حارس الكويت حسن صفر، فيما جاء كاظمة ثالثا بعد الفوز على القادسية برميات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 37-37.



وفرض لاعبو الكويت بطل الدوري الموسم الحالي هيمنتهم في المباراة التي جرت على صالة الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بفضل خبرتهم وتمكنوا من حسم اللقب.



ويعد نادي الكويت الأكثر تتويجا باللقب بـ 13 مرة يليه العربي بواقع 10 مرات، في حين حقق لقب البطولة كاظمة والسالمية 8 مرات والقادسية 7 مرات، بينما أحرزها خيطان 4 مرات والفحيحيل 3 مرات والصليبخات مرتين. وبعد المباراة النهائية قام رئيس نادي الكويت خالد الغانم ورئيس نادي برقان أنور العتيبي ونائب رئيس اتحاد اليد شبيب الهاجري وأمين سر الاتحاد قايد العدواني بمراسم التتويج وتسليم الكأس لكابتن الفريق عبدالله الخميس وتقليد الفرق المتوجة بالميداليات. وقد أثنى الغانم على جهود «الأبيض» في الموسم الحالي، مؤكدا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



وأضاف «طوينا صفحة البطولات المحلية وحققنا الأهداف بالحفاظ على لقبي الدوري والكأس، وحان الوقت للاستعداد للبطولات الخارجية المختلفة»، مشيرا الى وجود مفاوضات مع محترفين أجانب لتدعيم صفوف الفريق في البطولات الآسيوية للأندية.



بدوره، أشاد أنور العتيبي بتحقيق برقان الميدالية الفضية الأولى لكرة اليد بتاريخ النادي، مثمنا جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي وجهود اللاعبين والجهاز الإداري.