

ذكر تقرير إخباري أن نادي الهلال السعودي اقترب من التوقيع مع المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ولفريق برشلونة الإسباني السابق لويس إنريكي.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية أمس: «كشفت مصادر خاصة لعكاظ اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق تزامنا مع اقتراب الزعيم من حسم صفقة أسطورة كرة القدم حامل لقب كأس العالم ليونيل ميسي». ويعد إنريكي أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة، بقيادة ميسي، الخماسية في عام 2015.