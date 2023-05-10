أعلنت وزارة الإعلام إطلاق تطبيق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) على الهواتف الذكية لنظامي (آي أو اس) و(اندرويد) الذي يحتوي على معظم خواص الموقع الإلكتروني، وذلك في خطوة لتطوير الجريدة من جميع النواحي الفنية والعملية للوصول بالمشروع إلى أفضل مراحل العمل الخاصة به.



وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد إن إطلاق هذا التطبيق يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في إطار تنفيذ الأهداف المستدامة لاستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالتوسع في التحول الرقمي والتقني. وأشارت مراد إلى أن التطوير شمل عددا من المميزات التي تساعد على إظهار الجريدة الرسمية بالشكل الذي يليق بها ومنها على سبيل المثال إضافة خاصية التنبيه بالرسائل النصية للمراجعين والمشتركين.



وبينت أن من المميزات أيضا إضافة البريد الإلكتروني وتجهيز كل الأعداد السابقة وملاحقها الورقية وتحويلها الى صورة إلكترونية منذ صدورها سنة 1954 إلى شهر 5 لسنة 2015 وتسهيل خدمة الاطلاع على أرشيف الجريدة الرسمية من حقل كل الإصدارات.



وأفادت بأنه سيتم رفع الإصدارات تباعا حال جاهزيتها وسيتم الإعلان عن كل إصدار يتم رفعه على الموقع الإلكتروني. وأوضحت مراد أنه تمت إضافة خاصية (Chatbot) مع الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الرد الآلي على مستخدمي الموقع وأيضا توفير الحماية للأعداد من النسخ والطباعة وتسجيل عدد النسخ لكل مستخدم. وأكدت مضي الوزارة في تطوير خدماتها وفق رؤية (كويت جديدة 2035) تنفيذا لبرنامج استدامة يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية واضحة المعالم والأهداف والمؤشرات.