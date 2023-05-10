أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء السادس من شهر يونيو المقبل واعتباره يوم راحة.



وقال رئيس الديوان د.عصام الربيعان في تصريح صحافي إن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في السادس من يونيو المقبل مع اعتباره يوم راحة.



وأوضح أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فتعتبر الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا او اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.