نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان «المعالجات القضائية للقضايا المستجدة» بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية وبمشاركة ثلاثة قضاة أميركيين.



وقال مدير المعهد هاني الحمدان في كلمة بهذه المناسبة: إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء وصولا إلى منظومة متطورة للتدريب القضائي ومجاراة التحديث والتجديد.



وأوضح الحمدان أن الورشة تضم ثلاثة محاور أساسية هي التقاليد القانونية الأميركية وقوة المراجعات القضائية وقواعد الاثبات في العالم الرقمي واستقلالية القضاء ومبادئ العقوبة.



وأضاف أن الورشة تأتي في إطار حرص المعهد على التعاون في مجال التدريب والتأهيل القضائي الذي أصبح لا يعتمد على الجانب النظري فقط بل يرتكز بشكل أساسي على الجانب التطبيقي المعني بإعداد المتدرب في كيفية الحصول على المعلومات وتحفيزه لمتابعة التطورات والمستجدات.



وأكد الحمدان أهمية اكتساب الخبرة العلمية في مجال القضاء وما يرتبط به من إدارة، وأصول التعامل مع أطراف العملية القضائية، مبينا أن المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء لا يكتمل ما لم يكن لدى القاضي تكوين مهني يرتكز على التدريب.