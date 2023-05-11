تحت شعار «الكويت بجانبكم»، تواصلت رحلات الجسر الجوي الكويتي الى مطار بورتسودان حاملة نحو 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية على متن رحلات تصل بشكل شبه يومي وسط احتفاء رسمي وتفاعل شعبي كبير ظهر من خلال إطلاق هاشتاج «#شكرا_الكويت».



وعبر سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديرهم للكويت قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانب السودان ودعمه الفوري بجميع المستلزمات الضرورية لاسيما الأدوية والمساعدات الطبية، مؤكدين أن هذا ليس مستغربا من بلد الإنسانية.



وقال سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري في تصريح لـ (كونا)، إن المساعدات الإنسانية للسودان تأتي في إطار مساعي الكويت لمؤازرة ومساعدة الشعب السوداني الشقيق، مؤكدا أنها ستظل الى جانب الشعب السوداني في محنته.



ولفت إلى حملة شعبية كويتية لإرسال مساعدات إضافية فضلا عن تنسيق بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظيرتها السودانية قاد لزيادة الرحلات من 5 إلى 13 رحلة بهدف تعزيز مخزون السلطات الصحية السودانية من الأدوية والمساعدات الطبية.



وأضاف السفير الظفيري، أن «الهلال الأحمر الكويتي» ونظيرتها السودانية قامتا بتوزيع مساعدات على الأسر السودانية المتضررة التي تتخذ المدارس مقار إيواء لها في الخرطوم متضمنة 1750 سلة غذائية ومواد إغاثية إضافة الى توزيع 2000 وجبة جاهزة على المسافرين و1500 من المواد الصحية على المغادرين من ميناء بورتسودان.



من جانبه، قال قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محمد حمد في تصريح لـ (كونا)، إن الكويت معروفة بمواقفها الإنسانية ومساندة السودان والوقوف معه في المحن والأزمات وآخرها كارثة السيول والفيضانات التي حدثت في سبتمبر الماضي.



وأشاد القائد العسكري السوداني أيضا بجهود الكويت ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة.



وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب صندوق إعانة المرضى بشرق السودان بشارة عبدالله، إن الجسر الكويتي يجسد المساندة الكويتية الدائمة للشعب السوداني، معربا في هذا الصدد عن شكره لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ولحكومة وشعب الكويت لوقوفهم مع الشعب السوداني في هذه الأزمة.



ومع وصول أول طائرة لمدرج مطار بورتسودان انتشر هاشتاج «#شكرا_الكويت» على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للكويت ودورها في مساندة الشعب السوداني.