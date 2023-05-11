عبدالعزيز الفضلي



دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي وزارة التربية إلى استثناء الهيئة التعليمية من شرط السن القانونية عند التقاعد.



جاء ذلك في مقترح تقدم به الهولي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني أشار خلاله إلى أنه «في إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمرة في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، نعرض مقترحا حول خفض سن التقاعد للهيئة التعليمية بصفة استثناء الهيئة التعليمية من شرط السن القانونية عند التقاعد للمعلمين (55 عاما) والمعلمات (45 عاما)، والاكتفاء بشرط 30 سنة خدمة للمعلمين و25 سنة خدمة للمعلمات، مع تحمل وزارة التربية مقابل المدة الاعتبارية، وتمتع المعلمين بالمعاش التقاعدي كاملا، وذلك وفق المادتين 4 ،5 من المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية».



وأضاف الهولي أن هذه المقترحات تأتي انطلاقا من المساهمة في تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بطاقاتها وكفاءاتها الشبابية تحقيقا لرؤية الكويت 2035، ولتحريك عجلة الوظائف الإشرافية وخفض سنوات الانتظار لتولي الشباب المناصب القيادية المختلفة، والاستفادة من المخرجات والطاقات المتجددة، آملين من معاليكم الاهتمام بتلك المقترحات، لنسهم معا في النهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية وتحسين مخرجاتها من أبنائنا الطلاب والطالبات.