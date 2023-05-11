مفرح الشمري



من الأعمال الدرامية الجديدة في إذاعة الكويت مسلسل «هذا اللي صار» الذي تم تسجيله ظهر أمس في استديو الدراما بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع.



المسلسل سيتم بثه الشهر المقبل عبر أثير اذاعة البرنامج العام وهو من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري واخراج حسين الحداد ومن تمثيل سماح وخالد المظفر ومهدي دشتي وإيمان فيصل ومجموعة من الممثلين الشباب.



تدور أحداث المسلسل الإذاعي بقالب اجتماعي من خلال مجموعة قصص متنوعة ذات طابع اجتماعي ممزوج بين الدراما الجادة وكوميديا الموقف في كل قصة يتم تناولها، هناك رسائل هادفة تحمل بين طياتها الكثير من القيم للمتلقي.