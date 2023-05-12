اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار للمجلس البلدي.



وتضمن كتاب الوزير إلى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (16/2023د1) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 3/4/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا التالي:



1 - البند رقم (1) من القرار رقم (م ب/ل د 8/225/16/2023د1) نصه «1 - أخذ موافقة مالك القسيمة رقم (39) قبل التثبيت».



2 - القرار رقم (م ب/ل د 8/239/16/2023د1) بشأن «عدم الموافقة على طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر».