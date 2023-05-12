عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في احصائية عن شهر ابريل 2023 ان عدد الطلبات القائمة بلغت 91114 طلبا.



ووفق الاحصائية فإن عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سهل الحكومي بلغت 18805 خدمات، وعدد الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة 716 خدمة، وعبر الموقع الالكتروني 118 خدمة.



وحسب الاحصائية فان المشاريع التنفيذية (البنية التحتية) للمشاريع الاسكانية في شرق صباح الأحمد السكنية بلغت 1184 بيتا، منها 587 بيتا للعقد الاول الذي بلغت نسبة انجازه التعاقدية 39.08% ونسبة الانجاز الفعلية 35.31%، والعقد الثاني 597 بيتا بنسبة انجاز تعاقدية 39.19% ونسبة انجاز فعلية 34.71%.



وحسب الاحصائية، فإن المشاريع التنفيذية (البنية التحتية) للمشاريع الاسكانية بمدينة صباح الأحمد السكنية بلغت 1110 شقة تم الانتهاء من انجاز 720 شقة وجار العمل على 390 شقة، وقد بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 100% ونسبة الانجاز الفعلية 93.09%.



ووفق الاحصائية فقد تمت توسعة الوفرة بعدد 53 قسيمة صناعية وتم مباشرة الاعمال بتاريخ 8 مارس 2023.



وبلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 79 مبنى، منها 29 مبنى في المطلاع، و31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك، و16 مبنى في شرق صباح الأحمد السكنية و3 مبان في توسعة الوفرة.



وبلغ عدد المناقصات الانشائية والخدمات التي تم طرحها 3 مناقصات، الاولى لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الارضية جهد132 ك. ف، الخاصة لعدد 9 محطات رئيسية بالضواحي غيرالسكنية بمشروع المطلاع، والمناقصة الثانية لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الارضية جهد 132 ك. ف، الخاصة بعدد 6 محطات رئيسية بالضواحي الغير سكنية بمشروع المطلاع، والمناقصة الثالثة لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الارضية جهد 400 ك. ف الخاصة بتغذية محطتين رئيسيتين بالمطلاع غير السكنية.



وبلغ عدد العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها، 1 عقد لانشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الامطار بمشروع جنوب صباح الأحمد.



وعن شهادات لمن يهمه الامر لإصدار اذونات البناء، ففي مدينة المطلاع (N1 وN12 وN5) بلغ عدد القسائم المسلمة17797 شهادة والقسائم الجاهزة للتسليم 20928 شهادة.



وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 3260 شهادة والقسائم الجاهزة للتسليم 3260 شهادة، وفي خيطان بلغ عدد القسائم المسلمة 1341 شهادة والقسائم الجاهزة للتسليم 1448 شهادة.