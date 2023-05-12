أعلنت وزارة الصحة عن قيام الفرق الطبية التابعة لخدمة تقديم الرعاية الصحية المنزلية بعمل 2068 زيارة طبية منزلية في مختلف محافظات البلاد وذلك خلال الفترة من 12 مايو 2022 حتى 4 الجاري وفق تقرير الإحصائيات الدورية للخدمة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الزيارات شملت تنفيذ 173 زيارة في محافظة الجهراء و269 في الأحمدي و157 في مبارك الكبير و280 في الفروانية و137 في حولي و1052 حالة في العاصمة.



ولفتت إلى أن الزيارات تضمنت متابعة كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة عبر فرق طبية متعددة التخصصات، مشيرة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة خلال الزيارات الاستشارات الطبية والتقييم السريري وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات التمريض والتغذية العلاجية وخدمات الصيدلة ومأمونية الأدوية.



وأوضحت أنها شملت أيضا العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعلاج بالعمل والتأكد من مأمونية البيئة المنزلية وعلاج مشاكل البلع والنطق والرعاية التلطيفية للحالات المتقدمة لمرضى السرطان والتقييم عن بعد لحالات العيون وتبديل الشق الحنجري وتقديم التطعيم للأمراض الموسمية.



وأفادت بأن تقديم طلب الخدمة يتم عبر موقع الوزارة وذلك من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة (8 صباحا - 7 مساء) والخميس من الساعة (8 صباحا - 1 ظهرا) مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع إضافة إلى إمكانية التقديم وطلب الخدمة من خلال المركز الصحي وفقا لمنطقة السكن. وأكدت الوزارة أن تواصل تقديم الخدمة يأتي انطلاقا من الحرص على أعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز العيش الكريم للمواطن استنادا إلى مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) بشأن الخدمة الصحية والاستمرار بالارتقاء بمستوى جودتها وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.