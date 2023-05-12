آلاء خليفة



هل هناك علاقة بين مرض السكري وفيروس كورونا؟ هذا ما تناوله كتاب جديد حرره الأستاذ المشارك في مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت ومعهد دسمان للسكري د.حمد ياسين بالتعاون مع كل من د.محمد أبوفرحة من المعهد ود.سوزان هوفمان من معهد هيلم هولتز في ميونيخ، يتناول العلاقة المعقدة بين مرض السكري وفيروس كورونا المستجد.



وكشف د.ياسين، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الكتاب الذي نشرته مجموعة فرونتيرز للنشر في سويسرا يضم أكثر من 30 بحثا محكما من مختصين وعلماء يتناولون العلاقة المعقدة بين السكري وكوفيد-19، ويسلط الضوء على تأثير الفيروس على مرضى السكري، حيث يضم أبحاثا محكمة من أميركا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسعودية، مشيدا بدور الزملاء المذكورة أسماؤهم سلفا، والذين حرروا الكتاب وأداروا عملية تحكيم الأبحاث، لافتا إلى أن الجزء الأول من الكتاب نشر في 2022 وحقق نجاحا باستقطاب عدد كبير من الأبحاث حول العالم.



وقال د.ياسين «يتأثر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 بشكل كبير بـ«كوفيد- 19» لأنهم يتعرضون لخطر أعلى للإصابة بمضاعفات تتعلق بـ«كوفيد-19» ، مشيرا إلى أن العلاقة بين مرض السكري و«كوفيد-19» معقدة ومتعددة الاتجاهات، ومع ذلك فإن جهودنا لفهم الأسباب الفيزيولوجية لها تتطور بوتيرة سريعة.



وبين أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد- 19» الشديد وعدوى SARS-CoV-2. ومع ذلك، هناك أيضا دليل على أن « كوفيد- 19» قد يسبب مشاكل في التحكم في مستويات السكر ليس فقط بالأشخاص المصابين بالسكري ولكن في الأشخاص الأصحاء أيضا، ونظرا للضغط العالمي لمرض السكري ومجرى جائحة SARS-CoV-2، فإن المزيد من البحوث حول العلاقة بين «كوفيد- 19» ومرض السكري ضرورية إذا كنا نريد معالجة وفهم هذه الأمراض بطريقة متصلة.



وأضاف: أبرزت جائحة «كوفيد-19» تأثير الأمراض المزمنة مثل مرض السكري على شدة مرض الفيروس. وقد أظهر أن مرض السكري يؤدي إلى تفاقم نتائج «كوفيد-19» وزيادة معدل الوفيات، مضيفا أن الإصابة بـ «كوفيد-19» تؤدي إلى حدوث مرض السكري الجديد أو تفاقم التحكم في السكري لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الموجود بالفعل بسبب التلف البنكرياسي الذي تسببه الفيروسات، واستجابة الجسم للتوتر الناتج عن العدوى، واستخدام الأدوية المسببة للسكري مثل الكورتيكوستيرويدات في الحالات الشديدة. وقال ياسين إن الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الجائحة، مثل الإغلاقات، تؤدي إلى التأثير سلبا على الأفراد المصابين بمرض السكري عن طريق تقييد الوصول إلى الرعاية الطبية، وفرص النشاط البدني، والعبء النفسي.