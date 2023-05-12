هادي العنزي



قدمت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، ممثلة بـ 7 أندية، من إجمالي 13 ناديا، طلبا لعقد اجتماع غير عادي وفقا لأحكام المادة 30 من النظام الأساسي، وأرجعت طلبها إلى مخالفة مجلس إدارة الاتحاد للنظام الأساسي بشأن اجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تمكنها من انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة السلة للدورة الانتخابية 2023-2027.



كما دعت الجمعية العمومية في كتابها الموقع من أندية الشباب، الكويت، الصليبخات، برقان، الجهراء، التضامن والنصر، إلى تشكيل لجنة خماسية تتولى شؤون الاتحاد، وفق النظام الأساسي، على أن تدعو لعقد جمعية عمومية وفق المدة القانونية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، مما يتوجب معه على مجلس الإدارة الاستجابة لطلب «العمومية» في موعد أقصاه أسبوع، أما في حال عدم تلبية الدعوة من الأندية فإن للجمعية العمومية الحق في عقد اجتماعها في اليوم السابع من تقديم الطلب، وفق النظام الأساسي للاتحاد.



جدير بالذكر أن الاتحاد ارسل طلبا للأندية بصفتها الجمعية العمومية للاتحاد، على أن تجتمع في 31 مايو لانتخاب مجلس إدارة جديد، فيما ارتأت الأندية عقد اجتماعها لانتخاب مجلس جديد بعدما أنهى مجلس الإدارة مدة عمله القانونية (4 سنوات ميلادية)، تلافيا للوقوع في عوار قانوني من شأنه أن يضع مجلس الإدارة المقبل محل طعن لائحي.



من جانبه، أكد أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز احترامه لقرار الجمعية العمومية، مبينا ان ما حصل يعد من قبيل اختلاف في تفسير القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وقد خطابنا الجمعية العمومية للأندية بموعد عقد الاجتماع قبل 10 أيام، ولم نتلق أي اعتراض رسمي، لافتا إلى أن مجلس الإدارة فضل 31 مايو موعدا لإجراء الانتخابات، لكونه يأتي في ختام الموسم، ولضمان عدم إرباك الاتحاد الجديد في المسابقات غير المنتهية، لافتا إلى أن أغلبية الاتحادات التي أجرت انتخاباتها أنهت مواسمها الرياضية.