د.سعاد أبل: وزارة الصحة تدعم مؤتمرات مستشفى دار الشفاء التي تخدم الأطباء والمجتمع



اختتمت بنجاح فعاليات مؤتمر الخرف وطب المسنين الذي نظمه مستشفى دار الشفاء يومي 11 و12 مايو 2023، برعاية وزارة الصحة، حيث حضر فعاليات الافتتاح ممثل وزارة الصحة مدير إدارة التراخيص الصحية د.سعاد أبل ورئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء بدر جراق وأعضاء مجلس إدارة المستشفى، نرجس اليوسفي عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد جراق ووليد جراق عضو مجلس الإدارة ود.أحمد نصرالله الرئيس التنفيذي ود.محمد إسماعيل رئيس الهيئة الطبية، بالإضافة لمديري المستشفى من الأقسام الطبية والإدارية وجمع كبير في المجال الطبي من استشاريين، اختصاصيين وفنيين من مختلف المستشفيات في القطاعين الحكومي والخاص.



وأصبح المؤتمر محط أنظار الكثير من المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم، حيث شارك فيه أكثر من 10 متحدثين من دول خليجية وعالمية ممثلة في: الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، إيطاليا، بريطانيا، مالطا وجامايكا وذلك بحضور أكثر من 200 متخصص بالقطاعين العام والخاص من داخل وخارج الكويت. كما تناول المحاضرون أحدث التطورات الطبية العالمية في مجال الخرف وطب المسنين.



تطورات الشيخوخة



في البداية، أشارت ممثلة وزارة الصحة في المؤتمر مديرة إدارة التراخيص الصحية د.سعاد أبل، إلى أنه ليس غريبا على مستشفى دار الشفاء تنظيم مثل تلك المؤتمرات التي جعلتها رائدة في القطاع الطبي الأهلي في عقد مؤتمرات طبية تناقش أهم الموضوعات والتطورات التي تهم قطاعا عريضا من الأطباء والمواطنين. وتمنت أبل خروج المؤتمر بتوصيات محددة حول المرض وكيفية الوقاية منه، مشيرة إلى أن هناك أعدادا كبيرة يعانون من الخرف الصحي أو الخرف العام الذي يشبه الزهايمر.



خبرات عالمية



وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء د.خالد جراق، أن المؤتمر يركز على تناول أحدث التطورات في مرض الخرف والعمل على وضع التوصيات التي تمنع أو تحد من تداعياتها. وقال جراق: إن مرض الخرف والزهايمر من الأمراض صعبة التعامل معها وفقا للبحوث والدراسات الطبية العالمية المتخصصة في هذا النوع من الأمراض.



طب الشيخوخة



وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د.أحمد نصرالله أن المؤتمر يأتي في سياق الاهتمامات المتزايدة لمستشفى دار الشفاء، لكل ما له علاقة بطب الشيخوخة والاهتمام بكبار السن ومحاولة من المستشفى لرفع مستوى الوعي بهذا النوع من المرض من قبل المجتمع الكويتي بشكل عام ولمراجعي مستشفى دار الشفاء بشكل خاص. وأضاف نصرالله أن هناك اهتماما متزايدا بالمرض الذي يتطور مع الزمن من أجل مواجهة تداعيات أمراض الشيخوخة من قبل الأفراد المصابين بها.



مشكلات الذاكرة



وفي الختام، أشار استشاري الطب الداخلي وطب كبار العمر في مستشفى دار الشفاء د.عبدالرزاق الأبيض إلى أن المؤتمر يعالج مشكلات كبار العمر وتحديدا مشكلات الذاكرة، مبينا أن المؤتمر الذي تقام فعالياته على مدى يومين يعالج مشكلات الذاكرة وكيفية تنشيطها وكيفية تطوير القطاعات الطبية التي تعني بمشكلات الذاكرة وكيفية علاجها. وقال إن المؤتمر يتضمن ممثلين من جميع دول الخليج، بالإضافة إلى مشاركة إيطاليا ومالطا وكذلك المشاركة الفعالة من مستشفى دار الشفاء.