

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة شل العالمية مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة والممارسات المثلى في المجالات المختلفة التي تشمل تحول الطاقة وتدشين المزيد من فرص التعاون بين الطرفين بما يخدم صناعة النفط والغاز. وأكدت المؤسسة في بيان لـ «كونا» أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي الحثيثة التي تنتهجها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتميزة في صناعات النفط والغاز، مشيرة إلى أن الاتفاقية لا تشمل أي التزامات مالية.



وذكرت أنه مثل المؤسسة خلال حفل توقيع المذكرة يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح في حين مثل شركة شل رئيسها التنفيذي وائل صوان.