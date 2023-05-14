خليفة فؤاد الغانم: نضمن لجميع عملائنا تجربة فاخرة في جميع مراحل امتلاك سياراتهم مع «أودي الكويت»



فازت أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، بجوائز لقسم المبيعات وقسم خدمة ما بعد البيع لعام 2022 من أودي الشرق الأوسط خلال حفل تكريم أقيم في دولة الإمارات.



ويعتبر مركز أودي الكويت من أكبر مراكز أودي في العالم ويشمل السيارات الجديدة والسيارات المستعملة ومركز الصيانة.



ويتم اختيار جوائز أودي الشرق الأوسط لأفضل الوكلاء في المنطقة من خلال برنامج خاص مبني على مؤشرات أداء رئيسية وأهداف محددة.



وتم تكريم أودي الكويت بجوائز عديدة لعام 2022 في أقسام مختلفة منها: أفضل فريق لتجربة العملاء في المبيعات، أفضل فريق فني، أفضل فريق كفالة وأفضل فريق خدمة ما بعد البيع (المركز الثالث).



وفي هذه المناسبة، صرح خليفة فؤاد الغانم العضو المنتدب في شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، قائلا: تتسلم شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات هذه الجوائز بفخر وبتميزنا في الشرق الأوسط لعام 2022، وتم تحقيق هذا الإنجاز نتيجة عمل وأداء فريق المبيعات وفريق خدمة ما بعد البيع بكل إخلاص واهتمام خاصة خلال عام اتسم بالتحديات والمنافسة وهذا يعتبر إنجازا كبيرا.



وتابع: بينما يستمر نمو وازدهار أودي عالميا، وخصيصا في الكويت، بزيادة عدد العملاء، نفتخر أيضا باحتفاظنا بأكبر نسبة من عملائنا السابقين. وفي شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، نضمن لجميع عملائنا تجربة فاخرة في جميع مراحل امتلاك سياراتهم مع أودي الكويت.



واختتم قائلا: يشرفنا الفوز بهذه الجوائز ونتطلع لتحقيق إنجازات أخرى، وإلى سنوات عديدة من النجاح المستمر مع عملائنا في الكويت.