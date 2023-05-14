عبدالعزيز الفضلي



تنظم جمعية الكشافة الكويتية مساء غد الاثنين ندوة موسعة بعنوان «الحركة الكشفية الكويتية إلى أين؟».



وقال نائب رئيس جمعية الكشافة حسين المقصيد ان الندوة تقام بعد صلاة المغرب برعاية رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي ويحاضر فيها الرائد الكشفي د.حسن صالح والرائد الكشفي حميد اسد، مشيرا الى انهما سيستعرضان ما وصلت إليه الكشافة الكويتية من مكانة والعمل على الارتقاء بها والامور المطلوبة لتشجيع الناشئة على الانضمام لها، خاصة انها حركة شبابية تطوعية.



واوضح المقصيد ان المجال مفتوح لجميع منتسبي الحركة الكشفية والجمهور الكريم لحضور هذه الندوة والاستفادة مما يطرحه القادة فيها من امور كثيرة تتعلق بالمجال الكشفي وايضا دوره في العمل التطوعي والانساني.



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