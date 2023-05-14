سلطان العبدان - بدر السهيل



سجل أمس 30 مرشحا من بينهم 4 سيدات في اليوم التاسع من فتح باب الترشح الذي سيغلق اليوم لانتخابات مجلس الأمة، فيما تقدم يوم أول من أمس 13 مرشحا، ليبلغ الإجمالي 212 في جميع الدوائر، منهم 203 من الذكور، و9 سيدات، وذلك بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الثانية.



وتقدم أمس 6 في الدائرة الأولى من بينهم سيدة واحدة، و9 في الدائرة الثانية بينهم سيدتان، واثنان في الدائرة الثالثة، و8 في الدائرة الرابعة من بينهم سيدتان، فيما تقدم 5 في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة. وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم مرزوق الغانم، ومحمد المطير، ود.بدر الملا، ود.عبيد الوسمي، والصيفـي الصيفــــي، وحـامـد البذالي، وسعد الخنفور، وعبدالله العرادة، وعلي الخلف، وباسل البحراني.