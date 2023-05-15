

هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، إلى حسم لقب بطولة دوري «السوبر ليغ» الآسيوي لغرب آسيا لمنطقة الخليج، وذلك عندما يواجه نظيره المنامة البحريني في الـ 8:00 مساء اليوم على صالة اتحاد‭ ‬السلة البحريني في مدينة أم‭ ‬الحصم في ثاني مواجهات الفريقان‭.



وقد تغلب «العميد» بطل الخليج والعرب، على «المنامة» 87-78 في المواجهة التي جمعتهما الإثنين الماضي بالكويت، مما جعله يحتاج لفوز ثان إذا أراد التتويج باللقب والانتقال الى خوض منافسات غرب ووسط القارة، أما في حال فوز الفريق البحريني فإن مواجهة فاصلة ستجمعهما 22 مايو في الكويت.



ويضم «الأبيض» العديد من العناصر المميزة في صفوفه، من بينهم المتألق الهاييتي كادي لالان، والأميركيان ماركوس هانت، وجاكوب بولين، بالإضافة الى كوكبة متجانسة من اللاعبين المحليين المتميزين، من بينهم تركي حمود، والأخوين حمد ومحمد عدنان، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، والكسندر الغيص، مما يمنح المدرب الألماني بيتر شومرز خيارات عديدة أثناء المباراة، وعلى الجهة الأخرى يعتمد المنامة على تألق محترفيه روبنسون ولامونت جونز، اللذين سجلا 43 نقطة في المباراة السابقة، ومحمد حمودة.



القادسية لإيقاف كاظمة



إلى ذلك، يلتقي القادسية مع نظيره كاظمة في الـ 7:00 مساء اليوم في ثاني مواجهات الفريقين في الدور نصف النهائي للدوري الممتاز، الذي يقام بنظام «البلاي أوف» من 3 مباريات، وبأفضلية الفائز من مباراتين.



وقد تفوق كاظمة في المباراة الأولى 89-83، ويحتاج إلى فوز ثان لحسم تأهله، وملاقاة الكويت على لقب الدوري، فيما يأمل الأصفر معادلة النتيجة والذهاب لمواجهة فاصلة يحدد موعدها لاحقا.