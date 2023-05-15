باهي أحمد



قررت الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديل البند رقم 1 من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (149 لسنة 2017)، والخاص برسوم تسجيل نطاقات المستوى الثاني (الامتداد المباشر kw)، على أن يتم تسجيل نطاقات المستوى الثاني وفق رسوم 30 دينارا، وذلك بواقع 25 دينارا للهيئة، والمسجل المعتمد 5 دنانير.



وقالت الهيئة في قرارها، إن اعتماد سياسة تسجيل أسماء النطاقات والدليل الإرشادي للتسجيل سيتم العمل به من قبل جميع الجهات المختصة وفقا للقرار، كل فيما يخصه، وذلك بهدف تحديد الأحكام التي تنظم عملية منح تراخيص أسماء النطاقات الصادرة عن الهيئة على أن يقوم قسم الإنترنت بهيئة الاتصالات بتنفيذ هذه السياسة.