وليد الياقوت: الشهادة تؤكد التزامنا بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والتشغيل لمركز المعلومات الجديد



حقق بنك بوبيان إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة التصنيفات العالمية التي حصل عليها منذ بداية العام الحالي بحصول مركز البيانات الجديد للبنك على الشهادة الذهبية في مجال الاستدامة التشغيلية Tier III Gold Certification of Operational Sustainability من معهد Uptime Institute العالمي المتخصص في تصنيف مراكز المعلومات والبيانات العالمية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت إن حصول مركز البيانات الجديد على هذه الشهادة إنما يؤكد جهود بوبيان المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها لاسيما في مجال الاستدامة التشغيلية ومن ثم تعزيز قدراتنا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، الأمر الذي نعتبره ضمن أولويات تطوير خطط العمليات في بوبيان.



وأضاف أن هذه الشهادة تكتسب مكانة رائدة كونها تعد أعلى شهادة في تقييم المعايير العالمية المعترف بها لموثوقية أداء مراكز بيانات المعلومات والسلوكيات والمخاطر ذات الأولوية في عمليات مراكز البيانات وتطبيق الالتزام بالسلوكيات الموصى بها لتحقيق الوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية المثبتة، والحد من مخاطر التوقف عن العمل وتجنب الأخطاء البشرية.



وأوضح أن حصولنا على الشهادة المرموقة يأتي استكمالا لإنجازات مركز بيانات بوبيان، والذي سبق وحصل على شهادة Tier III Design الخاصة بتصميم مراكز البيانات على مستوى العالم عام 2020، بالإضافة إلى شهادة Tier III Constructed Facility والتي تخص التنفيذ والتشغيل الفعلي وذلك في 2022 من نفس الجهة المانحة.



وأكد الياقوت مواصلة بوبيان في الاستثمار في البنية التحتية وتطوير مركز البيانات وفقا لأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في بناء مراكز البيانات بما يضمن ريادته في تحقيق أعلى معايير وأفضل الممارسات العالمية للاستدامة التشغيلية.



وأشار الى ان ما تم تحقيقه من نجاح منذ بداية العام الحالي يمكن تلخيصه في وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.



وتم منح الشهادة الذهبية إلى مركز بيانات بنك بوبيان الجديد بعد قيام معهد Uptime Institute بإجراء عمليات تدقيق على مراكز البيانات وكفاءاتها التشغيلية والبنية التحتية لتقييم الأفكار المقدمة والمطروحة لأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمساعدة المؤسسات على تحقيق المزيد والحفاظ على التميز في الاستدامة والتشغيل.



يذكر أن معهد Uptime Institute هو الجهة العالمية الرائدة في مجال تقييم مراكز البيانات بناء على استيفاء المراكز للمعايير والشروط التي تشترطها أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتصميم مراكز البيانات.



وتم تصميم وإنجاز مبنى مركز المعلومات الجديد لبنك بوبيان وفق المعايير المطلوبة من قبل نظام التصنيف العالمي لمراكز المعلومات (Uptime institute Tier III) حيث تعمل جميع الأجهزة الرئيسية في المبنى وأجهزة مماثلة احتياطية لتجنب حالات التوقف عن العمل وضمان استمرارية الطاقة دون انقطاع مع توافر التبريد اللازم بصورة مستمرة، وذلك وفقا لمتطلبات المستوى الثالث من الاستدامة التشغيلية.



كما يتكون مبنى مركز المعلومات من ثلاثة أدوار (سرداب، ارضي، أول) وتحتوي غرفة البيانات تحتوي على 99 كبينة للبيانات، كما يحتوي المركز على محولين ومولدين للكهرباء، وذلك لضمان عدم التوقف عن العمل في حالة أي انقطاع في الكهرباء.