سلطان العبدان - بدر السهيل



أغلق أمس باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر المزمع إجراؤها في السادس من يونيو المقبل على 249 مرشحا من بينهم 15 سيدة وتنازل 5 مرشحين، بعد أن ترشح أمس الأحد في اليوم العاشر والأخير 41 مرشحا من بينهم 6 سيدات. وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين في الدائرة الأولى 36 مرشحا، و54 في الدائرة «الثانية»، و40 في الدائرة «الثالثة»، فيما بلغ إجمالي عددهم في «الرابعة» 63، وفي «الخامسة» 56 مرشحا. ويخوض 56 نائبا سابقا من جميع المجالس انتخابات أمة (2023)، فيما يخوضها 17 عضوا من أعضاء المجلسين المبطلين الثاني والثالث. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية لمجلس (أمة 2023). وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الفريق البرجس شدد خلال زيارته إلى إدارة شؤون الانتخابات أمس على ضرورة العمل على معالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وطرح الحلول لها، مشددا على حرص الأجهزة الأمنية على التعامل مع أي طارئ بما يوفر الطمأنينة للناخبين والمرشحين ويظهر الصورة الديموقراطية الحقيقية للكويت. هذا، وتجرى الانتخابات في 118 مدرسة توزعت ما بين 16 مدرسة في الدائرة الأولى و18 في «الثانية» و22 في «الثالثة» و28 في الدائرة الرابعة و34 في الدائرة الخامسة.



نواب سابقون ترشحوا



أحمد السعدون



بدر الملا



شعيب المويزري أحمد لاري



أسامة الشاهين



صالح عاشور



عادل الدمخي



حسن جوهر



مخلد العازمي



عبدالله المضف



محمد الهدية



حمد الهرشاني



حمد المطر



خليل الصالح



فرز الديحاني



سلمان الحليلة



الصيفي الصيفي



عيسى الكندري أحمد الفضل



محمد المطير



حمدان العازمي



فارس العتيبي



سعدون حماد



مبارك العرو



عبدالكريم الكندري



عبدالعزيز الصقعبي



مهلهل المضف



مهند الساير



هشام الصالح



فايز الجمهور



مبارك الحجرف



ثامر السويط



حمد المطر



سعود أبوصليب



يعقوب الصانع



علي القطان



عبدالله العرادة



حسين الحريتي



مرزوق الغانم



خالد العتيبي عبدالله فهاد



محمد هايف



عبيد الوسمي



مرزوق الخليفة



مساعد العارضي



سعد الخنفور



محمد الحويلة



علي الخلف



فيصل الكندري



مرزوق الحبيني



أحمد مطيع



جابر المحيلبي



ماجد مساعد



ناصر الدوسري



عبدالله التميمي



ماجد موسى



أعضاء مجالس مبطلة



فلاح الهاجري



مبارك الطشه



عالية الخالد



جنان بوشهري



سعود العصفور



أسامة الزيد



شعيب شعبان



عبدالله الأنبعي



حامد البذالي



حمد المدلج



خالد الطمار



عبدالوهاب العيسى حمد العبيد



خالد الشليمي



هاني شمس



محمد المهان



محمد الجويهل