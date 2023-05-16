عبدالكريم العبدالله



نظّم قسم الجراحة بمستشفى الصباح ورشة جراحية بحضور أحد الخبراء من مستشفى كليفلاند لتدقيق وإجراء العمليات بأحدث توصيات الجمعيات الأميركية والأوروبية.



وأكد الوزير السابق د.محمد الجارالله، المشارك في الورشة، أن تطور جراحات السمنة السريع في كل دول العالم يستوجب مواكبة كويتية ومتابعة حثيثة، فالورشة التي تجرى في مستشفى الصباح بقسم الجراحة تعتبر واحدة من الخطوات المهمة جدا للارتقاء بمستوى الجراحين في الكويت خصوصا في جراحة السمنة.



وأضاف الجارالله ان استقدام أحد الخبراء من مستشفى كليفلاند لتدقيق وإجراء العمليات بأحدث التقنيات وتوصيات الجمعيات الأميركية والأوروبية، مبينا ان هذا الأمر يعتبر مفخرة لوزارة الصحة، ولقسم الجراحة في مستشفى الصباح ود.مبارك الكندري الذي يقوم بهذه الورشة لمواكبة التطورات العالمية خدمة للمرضى. وذكر أن العمليات التي ستجرى ضمن المعقدة مثل وجود «فتق» للحجاب الحاجز في مريض يحتاج للتئام، وتعتبر من العمليات الدقيقة، وكذلك عمليات تحويل المسار بعد عمليات سابقة، فهناك عدة عمليات قد تكون شائعة لكن يطمح الجراح دائما إلى رؤية التقدم في هذه الأمور حتى يشعر أنه على أرضية صحيحة، مشيرا الى ان الخبرات الكويتية تضاهي أفضل دول العالم من حيث نجاح عمليات السمنة، نتيجة لتوفر الإمكانات وهذه الورش التي يتم فيها تبادل الخبرات.



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للورشة د.مبارك الكندري إن الورشة تتعامل مع عمليات السمنة والمناظير المتقدمة، مبينا أنها ستتم بحضور زائر من مستشفى كليفلاند خبير في هذه العمليات وهو د.جون ريدريدغ.



وأضاف الكندري أن القسم سيجري 9 عمليات معقدة وكبيرة خدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة استدامة موضوع التطوير المهني، وهو الأسلوب الحديث لنقل الخبرات من مركز إلى آخر، لذا قرر قسم الجراحة في مستشفى الصباح عمل هذه الدورة، كما نظم في السابق عدة دورات لنقل الخبرات، والحمد لله لدينا الآن في قسم الجراحة بمستشفى الصباح وتخصص جراحة السمنة خبرات تضاهي الخبرات الموجودة في أفضل المراكز العالمية.