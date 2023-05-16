

حصد مشروع العاصمة جائزة «التميز لأفضل مشروع عام 2022» من قبل المعهد الخرساني الأميركي في الكويت، حيث تسلم الجائزة كل من شركة الصالحية العقارية، مالك المشروع والمطور العقاري المتميز في الكويت والمنطقة، والمكتب العربي للاستشارات الهندسية، الجهة الاستشارية التي أشرفت على المشروع. ويجسد هذا الإنجاز الجديد التزام شركة الصالحية والمكتب العربي المستمر بتنفيذ الخطط التنموية والمشاركة في استراتيجية الكويت الهادفة إلى تحويلها مركزا ماليا وتجاريا، في إطار رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».



وقد تم الاحتفاء بالمشروع وتكريم القائمين عليه خلال الحفل الذي أقامه المعهد الخرساني الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، تحت رعاية وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، وبمشاركة وحضور مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص. كما تم توزيع دروع وشهادات تميز على عدد من الحضور والقائمين على مشروع العاصمة والمشاركين في عملياته.



وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصالحية العقارية، غازي النفيسي: إننا نفتخر بمشروع العاصمة، وحصولنا على تلك الجائزة التي تتوج جهودنا في إنجاز واحد من أضخم المشاريع الإنمائية متعددة الأنشطة في الكويت والمنطقة، والذي يعتبر مدينة صغيرة في قلب مدينة الكويت. كما اننا نرى في هذا المشروع علامة بارزة ضمن رؤية الكويت 2035، على طريق التحول لمركز مالي وتجاري، في إطار تأسيس بنية تحتية مستدامة بمعايير عالمية مبتكرة، لافتا إلى أن التعاون مع المكتب العربي يعود بنتائج إيجابية فعلية في إطار عمليات إنجاز هذه المشروع الحيوي والعصري البارز.



وأضاف النفيسي ان شركة الصالحية العقارية تواصل بذل كل الجهود اللازمة لنكون جزءا أساسيا من نجاح المشاريع التنموية بالبلاد، والتي تتم وفق أحدث المواصفات العالمية، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. إضافة إلى تبني أحدث تقنيات التصميم والبناء المعتمدة، والتي من شأنها اختصار الكثير من الوقت والجهد والتغلب على أي تحديات قد تواجهنا خلال مراحل إنجاز المشروع.



من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي في المكتب العربي م.طارق شعيب، عن فخره بحصول المكتب العربي على هذه الجائزة، قائلا: نجدد اليوم تأكيدنا على الالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية المستدامة، ونرى في هذا الاحتفاء المتميز والوسام المرموق دليلا على نجاحنا، ودافعا لتوجهاتنا المستقبلية الإيجابية، مضيفا: إن المكتب العربي يحرص بشكل مستمر على المشاركة في إنجاز المشاريع الحيوية الرامية إلى تحقيق التنمية والتطور بأسلوب عصري، يلبي احتياجات كل القطاعات المنتجة ويتناغم مع الرؤية الشاملة للكويت.



ويتم تنفيذ مشروع العاصمة في قلب مدينة الكويت، على مساحة بناء إجمالية تقدر بنحو 380 ألف متر مربع، ويشمل 3 أجزاء رئيسية، هي المجمع التجاري الذي تحيط به مساحات خضراء ويضم مركز تسوق وسينما ومراكز ترفيهية ومطاعم، إضافة إلى البرج التجاري الضخم بإطلالة بحرية مميزة، والفندق الذي يوفر خدمات الضيافة بأسلوب عصري وغير مسبوق، مع مساحات كبيرة مخصصة لمواقف السيارات.



واختتم النفيسي حديثه بالشكر من القائمين على الجائزة في المعهد الخرساني الأميركي، معتبرا أن هذا التكريم بمنزلة شهادة للقطاع العقاري داخل الكويت، ودليل على نجاح التطوير الذي تقوم عليه شركة الصالحية العقارية والقطاع الخاص بالكويت لمواكبة الرؤية الاستراتيجية للدولة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تلامس حاجات السوق الأساسية وتدعم التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة والأهداف المشتركة للقطاعين العام والخاص.



وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الخرساني الأميركي (ACI) يعتبر مرجعا وجهة قيادية رائدة على مستوى العالم، تسهم في تطوير وتوزيع المعايير على أسس دولية متفق عليها للموارد التقنية والبرامج التعليمية، والخبرات المتخصصة للأفراد والمنظمات العاملة في مجال التصميم والبناء والتوريد، من أجل تفعيل دورهم في المساهمة بالتزام أفضل خطط استخدام الخرسانة.