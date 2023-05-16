كمال: ضرورة تطبيق كود البناء الخليجي الموحد المعتمد من وزراء البلديات

المنفوحي: سنعمل على ترجمة جميع لوائح البناء إلى اللغة الإنجليزية بعد إقرارها



بداح العنزي



في جلسته العادية والتي عقدت برئاسة عبدالله المحري أمس، استخدم أعضاء المجلس البلدي المادة 25 لرفض اعتراض الوزير والتأكيد على قراره برفض إقامة ممشى ومواقف سيارات في منطقة بنيدر.



ودعا العضو د.حسن كمال إلى تطبيق الكود البناء الخليجي الموحد.



من جانبه، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه ستتم ترجمة جميع لوائح البلدية إلى اللغة الإنجليزية بعد الانتهاء من إقرارها.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا، وصادق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة، وانتقل الى مناقشة كتاب وزير البلدية بشأن الاعتراض على قرار المجلس البلدي الخاص برفض إقامة ممشى وموقف سيارات في منطقة بنيدر، حيث وافق على استخدام المادة 25 لرفض الاعتراض.



وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء والسؤال المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن دراسة متكاملة لشبكة النقل العام.



وأعرب العضو عبداللطيف الدعي عن شكره للجهاز التنفيذي على هذا الرد.



واطلع المجلس على الرد على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن اللجنة الوطنية لكودات البناء، حيث قالت الشلفان لقد تضمن الرد كودات البناء الخليجية ولا توجد لجنة قائمة أو إقرار الكود.



وبحث المجلس السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن كود البناء الخليجي الموحد، حيث أوضح د.كمال أن هناك اختلافا في كودات البناء بين الكويت ودول الخليج ويجب تطبيق الكود الخليجي لأن له مدة تجريبية، مستغربا من عدم تزويده بنسخة من الكود الخليجي خاصة بعد اعتماده في اجتماع وزراء البلديات الخليجية.



وأبقى المجلس السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات وسؤال آخر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، وذلك لحين تقديم تقرير من الجهاز التنفيذي.



وبحث المجلس السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق، وأكد د.كمال اكتفاءه بالرد.



وأكد العضو فهد العبدالجادر أن من يحضر لاجتماع اللجنة لابد أن يكون من المستشارين المختصين بلوائح البلدية، وذلك للاستفادة وإبداء الرأي خلال المناقشة.



وقال العضو ناصر الجدعان إن هناك مشكلة في توزيع دعوات اجتماعات اللجان على الجهاز التنفيذي.



بدوره، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ترجمة جميع لوائح البلدية إلى اللغة الإنجليزية بعد الانتهاء من إقرارها.



واطلع المجلس على ملاحظات لجنة المخطط الهيكلي، حيث أعربت العضو م.منيرة الشلفان عن تمنياتها بأن يقوم الجهاز التنفيذي بتزويد اللجنة بالتقرير الخاص بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة، خاصة ان لجنة المخطط الهيكلي في المجلس تبحث حاليا مسودات هذا المخطط وليس التقرير النهائي.



ولفت د.حسن كمال إلى أن هناك مشكلة في توزيع دعوات حضور اجتماعات اللجان وبعض الحضور من الجهاز التنفيذي لا يصلهم سوى الفهرس.



اقتراحات الأعضاء



وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة والمتضمنة التالي:



٭ اقتراح العضو سعود الكندري بشأن استحداث مدخل من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طريق 30» باتجاه منطقة بيان قطعة 4 مقابل شارع 1.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن عمل ممشى وطريق للدراجات الهوائية ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمعدات الرياضية في مدينة سعد العبدالله السكنية مقابل قطعتي 9 و11.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل في البلدية.



٭ اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن مدخل فرعي مقابل منطقة الرميثية.



لائحة النظافة



بدورها، تحدثت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي عن اللجنة المشتركة «لائحة النظافة» بجلسة اليوم، مبينة أن اللائحة مهمة وهي مسؤولية مشتركة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وأوصى بها الوزير، لافتة الى أنها تقدر كل الجهود المبذولة سواء من أعضاء اللجنة أو الفريق الفني المشكل بقرار من الجهاز التنفيذي ونحتاج المزيد من الجهد.



وتابعت الفارسي: نقوم حاليا بتحديث اللائحة القديمة حتى تكون متكاملة، وشبه انتهينا من الباب الأول وبصدد الانتهاء من الباب الثاني، وبعد نهاية كل لجنة نقوم بتجهيز المحضر في اليوم نفسه وإرسال الملاحظات بشكل مباشر لرئيس الفريق تحضيرا للاجتماع المقبل حتى ننظم سير الأعمال ونكسب الوقت فكل ما نطلبه هو حضور الاجتماع المقبل ومعالجة الملاحظات.



وذكرت أن الفريق الفني يشمل تخصصات متعددة منها ممثل قانوني وهذا التخصص ضروري في اجتماع اللجنة للاسترشاد بالرأي القانوني.