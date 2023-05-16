نعيش حالياً عرساً ديموقراطياً ونتمنى من المواطنين المشاركة كونهم من سيحدد مستقبل الكويت وعليهم الحضور والتواجد والإدلاء بأصواتهم بما يرونه مناسباً للمرحلة القادمة



قال مرشح الدائرة الخامسة م.فلاح عبدالله السبيعي إننا «نعيش حاليا عرسا ديموقراطيا، متمنيا من المواطنين المشاركة في ذلك العرس كونهم من سيحدد مستقبل الكويت لذلك عليهم الحضور والتواجد والإدلاء بأصواتهم بما يرونه مناسبا للمرحلة القادمة».



وقال السبيعي في تصريح صحافي «أتمنى من الله العلي العظيم أن يوفقنا ويوفق أهل الكويت لخدمة بلدهم، موجها رسائل عدة إلى الحكومة القادمة بأن تكون على قدر المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن، خاصة بعدما أصبحت في المرحلة الأخيرة خصما حقيقيا للمواطن البسيط».



وتابع «أصبح المواطن الكويتي البسيط يعاني من الكثير من المشاكل في مختلف وزارات الدولة ومن بين تلك المشاكل مشاكل الطرق المتهالكة، وسوء التنظيم داخل مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى مشاكل التعليم التي تتراكم عاما بعد عام وغيرها من المشاكل التي لا حصر لها».



وقال السبيعي «على الحكومة القادمة أن تغير نهج الحكومات السابقة وأن تضـــع المواطــن الكويتي ورفاهيتـــــه في أولى أولوياتهـا من خلال استراتيجيــة حقيقية لتنمية الوطن، مؤكدا أن عنوان حملته الانتخابية القادمة سيكون (التغيير للتطوير) وليس التغيير من أجل التغيير بل من أجل التطوير لخدمة هذا البلد المعطاء».