د.نورة الإبراهيم: العملية تكللت بالنجاح والمريضة خرجت بصحة جيدة في اليوم التالي للعملية

د.منال جابر: التقنية إضافة نوعية في علاج سرطان بطانة الرحم وتعزز نسبة الشفاء وتقلل الآثار الجانبية



في إنجاز طبي ولأول مرة في الكويت، نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة في مستشفى جابر الأحمد بإشراف د.نورة الإبراهيم باستخدام تقنية تتبع الغدد الخافرة بالصبغة الفلورسية والجاما كاميرا، خلال عملية استئصال الرحم بالمنظار، لعلاج سرطان بطانة الرحم، حيث تعد المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في البلاد.



وصرحت المختصة بجراحة الأورام النسائية د.نورة الإبراهيم بأنه تم استخدام تقنية تتبع واستئصال الغدد اللمفاوية الخافرة باستخدام صبغة الاندوسيانين الفلورسية الخضراء والجاما كاميرا خلال عملية استئصال الرحم بالمنظار، ومن ثم فحصها مجهريا لتحديد مدى انتشار الخلايا السرطانية بدقة، إذ ساعد ذلك في وضع خطة علاج مناسبة بنسبة نجاح أكبر، وآثار جانبية أقل، حيث تكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة بصحة جيدة في اليوم التالي للعملية.



وقالت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى جابر ورئيس الهيئة الطبية د.منال جابر إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية منذ إنشاء وحدة علاج الأورام النسائية في المستشفى في فبراير الماضي، بل يعد ذلك المرة الأولى على مستوى البلاد في مجال جراحة الأورام النسائية.



وأضافت أن التقنية تعد إضافة نوعية في علاج سرطان بطانة الرحم، مما يعزز نسبة الشفاء ويقلل من الآثار الجانبية، وتمثل تطور في الخدمة الصحية المقدمة في الكويت لتضاهي المراكز العالمية، مما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة لتقديم أحدث الخدمات الصحية.