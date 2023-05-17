زار وفد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها كلية الصحة العامة بجامعة الكويت، حيث كان باستقبالهم القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد شعبان نظر، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية د.علياء موسى، وترأس الوفد الرئيس التنفيذي للمركز د.باسي بانتينن، ود.سامي المدرع مدير إدارة المعلومات الصحية، د.نايف الحربي مدير إدارة طوارئ الصحة العامة، نجلاء الزامل قائد فريق التخطيط وإدارة المشاريع، د.المنذر الحساوي ممثل الكويت في المركز، ود.محمد السعيدان مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.



وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها، حيث تطرق الاجتماع إلى الرغبة بجعل كلية الصحة العامة ركيزة أساسية في هذا المشروع البحثي الطموح، وناقش الحضور جهود وزارة الصحة بالكويت والعقبات التي تواجهها والمتمثلة بقلة الكوادر المؤهلة، حيث تعمل الوزارة حاليا على دراسة ستقدم لجامعة الكويت تتعلق بتخصصات الصحة العامة، خاصة أن العديد من أقسام الوزارة تعاني من التعامل مع البيانات والاحصائيات وهنا تأتي أهمية مخرجات كلية الصحة العامة.



وأعرب الحضور عن أملهم أن يكون هذا اللقاء بذرة أولى للتعاون بين كلية الصحة العامة بجامعة الكويت والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدين أن جمال تخصص الصحة العامة ينبع من تداخله وتكامله مع العديد من التخصصات الأخرى.