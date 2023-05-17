عطاء المرأة الكويتية مستمر ودائم.. ومتمسكون بمواصلة الجهود لمعالجة قضاياها ومعالجة مشكلاتها وتعزيز دورها



طالب مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خليل الصالح الحكومة بالتحرك بجدية لتمكين المرأة الكويتية وتطوير وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوقها وتحسين وضعها المعيشي والاجتماعي.



ولفت في تصريح صحافي إلى أن مساهمات المرأة مشهودة في جميع المجالات والقطاعات، والمسؤولية مضاعفة لإنصافها ومعالجة مشكلاتها وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أنه تم وضع خطة في لجنة المرأة والأسرة لدراسة قضايا المرأة بهدف تقديم حلول حاسمة لها، مستدركا: «لكن للأسف تعطيل جلسات مجلس الأمة أخر إنجاز هذه الحلول، ومتمسكون بمواصلة الجهود لمعالجة قضاياها».



وأكد الصالح أن عطاء المرأة الكويتية مستمر ودائم في كافة المجالات، بداية من رعاية النشء وانتهاء بشراكتها الجوهرية في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية، مشددا على ضرورة تحمل السلطتين، التشريعية والتنفيذية، مسؤولياتهما في إعطاء المرأة الكويتية المكانة الملائمة لها ولعطائها اللامحدود، وكذلك من الأهمية الدفع بالمقترحات التي تعزز مكانة المرأة وتحميها.