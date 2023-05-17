عبدالكريم العبدالله



ألغت وزارة الصحة قطاع التخطيط والجودة تنفيذا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 الخاص باعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية للوزارة. ونقلت وزارة الصحة تبعية إدارات «الدراسات والبحوث الصحية- التخطيط والتنمية الصحية - الجودة والاعتماد - المركز الوطني للمعلومات الصحية» إلى قطاع وكيل وزارة الصحة. كما قامت الوزارة بنقل تبعية «إدارة التطوير والتدريب» إلى قطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية. من جانب آخر، حولت وزارة الصحة مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين في منطقة الفروانية الصحية إلى «البنك المركزي» تمهيدا لإيداعها اليوم في حساباتهم بالبنوك.