الغانم: مثل هذه الفعاليات تثري الخبرات الطبية وتصقل مواهب الأطباء

تمت مناقشة آخر العمليات الجراحية والأدوية وأحدث السبل العلاجية

الحفاظ على الوزن المثالي وعدم التدخين وممارسة الرياضة ضرورة لصحة الرجل

كشف استشاري جراحة المسالك البولية والعقم في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم أن المستشفى نظم مؤتمر وورشة عمل "صحة الرجل الرابع" باستضافة طبيبين مختصين بصحة الرجل أحدهما من مصر والآخر من فرنسا، مبينا أن ورشة العمل شهدت محاضرات، تخللتها مناقشة آخر التطورات في صحة الرجل من ناحية الضعف الجنسي ، وكذلك تليف العضو الذكري البيروني .



وأكد الغانم أن المحاضرات شهدها عدد من الزملاء من القطاعين الحكومي والخاص ، وكذلك طلبة البورد الكويتي لجراحة المسالك البولية، فهم أمل ومستقبل المسالك البولية في الكويت.



وبين أنه تمت مناقشة آخر العمليات الجراحية وآخر الأدوية وآخر السبل العلاجية ، كذلك تخلل ورشة العمل إجراء عمليات جراحية ، وتركيب الأجهزة التعويضية للمرضى الذين يعانون من مرض البيروني، وكذلك المرضى الذين يعانون من مشكلات سابقة مع الأجهزة التي تم تركيبها لهم مسبقا ، والذين عانوا من مضاعفات ، وعمل جراحات تخصصية لمرض البيروني .



وشدد الغانم على أن المؤتمرات والورش الجراحية تثري خبرات الأطباء، وتصقل مواهبهم مع الاحتكاك بالخبرات العالمية، مثمنا دور إدارة المستشفى ووزارة الدفاع في إقامة مثل هذه المؤتمرات وورش العمل التي تثري بدورها خبرات الأطباء.



ووجه الغانم الشكر إلى مسؤولي وزارة الدفاع والجيش، والمستشفى العسكري على الدعم وإتاحة الفرصة على هذه المؤتمرات وورش العمل التي تصب في مصلحة المريض أولا وأخيرا.



وقال الغانم: أجرينا 14 عملية على مدار 3 أيام ما بين "بيروني" تليف القضيب ، وتركيب أجهزة تعويضية للمرة الأولى، وكذلك عمليات إعادة تركيب أجهزة تعويضية لمرضى تم تركيبها لهم سابقا.



وذكر الغانم أن المحاضرات في المؤتمر كانت لمدة ساعتين في الفترة الصباحية ، والفترة المسائية محاضرات لمدة ساعة ونصف ، وفي اليوم الأخير الثالث كانت هناك محاضرات صباحا حتى الظهر، مشيرا إلى أن عدد المحاضرات بلغ 7 محاضرات ، وعدد العمليات بلغ 14 عملية.



وأرجع الغانم أسباب الضعف الجنسي إلى التقدم في العمر ، وكذلك عدم انتظام السكري، ومرض الضغط، والسمنة المفرطة ، وكذلك إصابات الحبل الشوكي ، كذلك المرضى الذين أجروا استئصالا للبروستاتا بسبب السرطان.



ونصح الغانم الرجال لكي ينعموا بصحة جنسية بالحفاظ على الوزن المثالي ، وعدم التدخين ، والمحافظة على الرياضة ، والأكل الصحي، والتوجه إلى الطبيب المختص عند مواجهة أي مشكلة جنسية.