آن الأوان لتمكين المرأة وإنصافها ومنحها باقي حقوقها الدستورية.. فهي نصف المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها

قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد إن للمرأة الكويتية دورا بارزا في نهضة الكويت وحققت إنجازات كبيرة في مختلف الميادين، وقدمت مساهمات وتضحيات كبيرة للوطن



وأضاف الزيد في تصريح صحافي: «نستذكر في هذا اليوم 16 مايو ذكرى نيلها حقوقها السياسية، وأنه آن الأوان لتمكين المرأة وإنصافها ومنحها حقوقها الدستورية، فهي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه».



وفي موضوع آخر، قال الزيد : كانت هناك عملية ممنهجة لضرب المجلس الماضي المبطل (2022)، مضيفا انه كانت هناك أطراف لم تكن تريد أن يستمر هذا المجلس لأنها كانت خارج المشهد السياسي». وأكد الزيد أن الديموقراطية في الكويت غير مكتملة، فهناك إصلاحات سياسية مهمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتى نحقق باقي الإصلاحات، مشيرا إلى أن التواجد في التشكيل الحكومي ليست خطيئة، مستدركا: «أما أن أكون وزيرا فقط أو أن أكون محللا فلن أقبل بهذا الأمر، النائب إذا لم يؤد دوره يمكن استبداله بوزير آخر». وقال: «لكن الأمة والشعب مصدر السلطات لا يمكن استبدالهما بشعب آخر، ويجب على الشعب الكويتي أن يقوم بدوره؛ لأن الأمة هي مصدر السلطات جميعا، ولا نملك شعبا آخر والشعب الكويتي يجب أن يقوم بدوره».