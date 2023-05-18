عدد الممنوعين من السفر عبر مكتب المطار 36145 مواطناً ومقيماً خلال العام الماضي

«مبارك الكبير» أقل المحافظات في عدد الممنوعين من السفر بـ 4853 مواطناً ومقيماً

«العاصمة» الأعلى بين المحافظات في منع السفر بـ 28251 ثم الفروانية بـ 25390 شخصاً

6075 مواطناً ومقيماً منعوا من السفر خلال خلال 2022 بسبب قضايا محاكم الأسرة



أسامة أبوالسعود



جهود كبيرة تقوم بها الإدارة العامة للتنفيذ في تنفيذ الأحكام والحفاظ على المال العام عبر تنفيذ الأحكام بإدارات المحافظات المختلقة ومطار الكويت الدولي.



وتواصل «الأنباء» نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل ومنها جهود الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل.



وبحسب إحصائيات وزارة العدل فإن 140005 مواطنين ومقيمين منعوا من السفر خلال عام 2022.



ولفتت الإحصائيات إلى أن مكتب مطار الكويت كان صاحب النصيب الأكبر في منع السفر، حيث بلغ عدد الممنوعين من السفر عبر مطار الكويت 36145 مواطنا ومقيما، فيما كانت محافظة العاصمة الأعلى في منع السفر بـ 28251 ممنوعا من السفر تلتها محافظة الفروانية، حيث بلغ عدد الممنوعين من السفر 25390 مواطنا ومقيما.



وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الثالثة من حيث عدد الممنوعين من السفر بعدد 17112 مواطنا ومقيما، تلتها محافظة حولي بـ 14495 ممنوعا من السفر.



وجاءت محافظة الأحمدي بعدها بـ 13759 ممنوعا من السفر، فيما كانت اقل المحافظات هي محافظة مبارك الكبير بـ 4853 ممنوعا من السفر.



تنفيذ الأسرة



وفيما يخص تنفيذ محاكم الأسرة فقد بلغ عدد الممنوعين من السفر عدد 6075 مواطنا ومقيما بسبب قضايا محاكم الأسرة.



«حولي» الأعلى



واحتلت محافظة حولي الأعلى بين المحافظات بـ 1448 مواطنا ومقيما، فيما جاءت محافظة الأحمدي بعدها 1129 ممنوع من السفر.



وجاءت بعدها محافظة الجهراء بـ 1077، تلتها محافظة الفروانية بـ 947 شخصا ممنوعاً من السفر من المواطنين والمقيمين، ثم العاصمـــة بـ 878، وأخيـــرا محافظة مبارك الكبير بـ 596 ممنوعـــا من السفر من المواطنين والمقيمين.