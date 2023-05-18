عبدالكريم العبدالله



وضعت وزارة الصحة ضوابط للعهد النقدية الخاصة بـ «سلف» المناطق الصحية. وتضمنت الضوابط أن صرف السلف النقدية لكل مركز رعاية أولية صحية يكون على دفعات شهرية يتم تعويضها من التسوية المالية لكل دفعة بالمنطقة الصحية من خلال السلف المخصصة لكل منطقة، على أن يكون الصرف والتسوية والاستعاضة عن تلك السلف تحت مسؤولية مدير المنطقة الصحية. وأوضحت «الصحة» أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على سرعة تلبية احتياجات كل المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتسهيل إجراءات العمل وتوفير الخدمات الصحية بالشكل المطلوب وفقا للأغراض المحددة لصرف العهد النقدية.