أقامت جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة (إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين)، حفل تخرج لطالبات المنح الثقافية وطالبات مركز اللغات للعام الجامعي 2022/2023، وذلك يوم أمس الأول الأربعاء في مبنى سكن الطالبات بمنطقة كيفان.



وعبر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل من خلال كلمته عن فخره واعتزازه بالطالبات الخريجات، اللواتي أصبحن سفيرات جامعة الكويت للعالم، متمنيا لهن المزيد من النجاح في تطوير مجتمعاتهن وتسخير خبراتهن التي اكتسبنها من جامعة الكويت، كما توجه بالشكر لكل العاملين في الجامعة من مختلف إداراتها وبالأخص إدارة الإسكان الطلابي على جهودهم المتواصلة لخدمة الطلاب.