تقدمت رئيسة اللجنة الاجتماعية في نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي آمال المرتجي بخالص التهاني والتبريكات للمرأة الكويتية وعلى وجه الخصوص منتسبات وزارة التعليم العالي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الكويتية، الذي يوافق 16 مايو من كل عام، والذي يوافق ذكرى حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بعد إقرار ذلك رسميا من مجلس الأمة بتاريخ 16 مايو عام 2005، وسبق ذلك قرار المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، بمنح المرأة حقوقها السياسية، لافتة إلى أن إقرار هذه الحقوق للمرأة الكويتية يؤكد إيمان القيادة السياسية بدور المرأة في شتى المجالات وإعطائها الفرصة وتمكينها في مراكز صنع القرار.



وأشارت المرتكي إلى أن المرأة الكويتية أثبت جدارتها واستحقاقها لما حصلت عليه من حقوق سياسية من خلال تواجدها على كل المستويات، حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية بكافة درجاتها بما في ذلك منصب وزيرة وأثبتت نجاحها وكفاءتها، إضافة لتجاربها الناجحة في القطاع الخاص وتوليها مواقع متقدمة إقليميا ودوليا حققت من خلالها إنجازات بهرت العالم.