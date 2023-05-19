ملايين المشاهدات حققتها الفنانة شذى حسون خلال الساعات الماضية بمجرد أن طرحت كليبها الغنائي الجديد «حلم عمري» الذي يعيدها للهجة المصرية التي تعشقها بعد غياب سنوات. وقالت شذى: من أول لحظة استمعت فيها للأغنية توقعت ان تلقى نجاحا وصدى جميلا بين الجمهور لأنها تضمنت تنوعا رائعا على مستوى حداثة اللحن، التوزيع، روعة الكلمات ورومانسيتها، إذ صورت بطريقة حديثة وفكرة جديدة تنوعت بين مشاهد الأكشن و«البيوتي شوت».



وعن براعتها في الغناء بكل اللهجات وبدقة بالغة، خصوصا المصرية، قالت حسون حسب موقع «نواعم»: أحب اللهجة المصرية فهي التي تربيت فنيا عليها منذ صغري، فقد نشأت في بيئة تحب الفن المصري وتستمع لعمالقته بشكل دائم، فكان لهذا أثر كبير في إتقاني اللهجة المصرية، بالإضافة إلى أنها لهجة سهلة ومحبوبة من الكل.



وبسؤالها «هناك من يحاول التقليل من نجاحها؟»، أجابت: هنالك بعض من يزعجه وجود ونجاح شذى حسون في الساحة الفنية من الصغار ممن يحاولون بكل جهدهم التأثير على شذى، لكن غاب عنهم اننا لا نلتفت لهؤلاء للصغار، وكل تصرف سيئ سوف ينعكس على صاحبه عاجلا أو آجلا، لأني أؤمن بمقولة انه «كل ساق سيسقى بما سقى».