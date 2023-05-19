قرار ترشحي جاء لما تقتضيه المصلحة الوطنية كون الانتخابات قد أصبحت وسيلة إصلاح سياسي وواثقون في أبناء الدائرة الأولى



قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور إنه ترشح من منطلق إيمانه والتزامه بمبادئه وثوابته الدستورية وكذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على مستقبل البلاد. وأضاف عاشور، في تصريح صحافي، انه سيفي بتعهداته والوعود التي قطعها على نفسه، معربا عن ثقته بأبناء الكويت وأبناء الدائرة الأولى في حسن اختيار الأكفأ.



وقال إن «قرار ترشحه جاء لما تقتضيه المصلحة الوطنية ولكون الانتخابات قد أصبحت وسيلة إصلاح سياسي، لإعادة الأمور إلى نصابها والبوصلة نحو المسار الصحيح».



وذكر عاشور «نظرا لأن الأمة من وجهة نظرنا مصدر السلطات الأول والأخير، أتعهد أمام الله وأمامكم باستكمال حزمة القوانين التي بدأت بها، وبالسير على نفس النهج الإصلاحي والاستراتيجية والخطط التي نعمل على تحقيقها، نحو إغلاق ملفات عديدة بهدف خدمة الوطن والمواطن ورفع مستوى المعيشة، واستكمالا لرؤيتنا ورسالتنا».