قال النائب السابق مرشح الدائر الخامسة مرزوق الحبيني، إن الناس تعاني من غلاء الأسعار والقروض وفوائدها المتراكمة وتكدس المشاكل وتعقدها سنة بعد سنة ولا ينتظرون أن نأتي لكي نتصالح مع أنفسنا فقط.



وأضاف الحبيني «يجب أن يتجاوب المجلس والحكومة مع مطالب الناس ورغباتهم، فمنذ سنوات والأسعار ترتفع ويزداد التضخم والرواتب لا تتم زيادتها دينارا واحدا ومع كل ذلك يتحمل المواطن».



وذكر أنه «عندما نأتي للمؤشرات التي تذكر في برنامج عمل الحكومة نرى أن الأمور تسير في الاتجاه غير الصحيح، لكن الناس تنتظر منا تطوير التعليم وحل المشكلة الإسكانية والارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير العلاج والأدوية وبناء المستشفيات وأشياء كثيرة ينتظرها المواطن الكويتي». وشدد الحبيني على أنه «إذا استمرت الحكومة في هذا النهج والطريقة فإننا لن نصل إلى بر الأمان، فعليها أن تعيد النظر حتى في برنامج عملها، فالناس تنتظر أشياء أكثر مما تم تقديمه في برنامج العمل السابق، والبلد متوقف، ولا توجد ضمانة لثبات أسعار النفط، والوفرة المالية الموجودة اليوم قد لا تكون موجودة في المستقبل، فعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعيد النظر في كل شيء أمامه».



وتوجه الحبيني إلى أبناء الشعب الكويتي بضرورة التوجه يوم الاقتراع لاختيار الكفاءات التي تستطيع ان تمثلهم خير تمثيل.